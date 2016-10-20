Роскосмос назвал сроки восстановления связи с севшим на Марс модулем

В Роскосмосе оценили шансы на восстановление контакта с демонстрационным посадочным модулем «Скиапарелли» (Schiaparelli) российско-европейской миссии «ЭкзоМарс», который должен был 19 октября совершить посадку на поверхность Марса, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в госкорпорации.

«Если Schiaparelli совершил мягкую посадку на поверхность планеты, то в соответствии с программой аккумуляторы должны поддерживать его работоспособность от трех до десяти дней, в течение которых появится возможность установить связь с посадочным модулем», — приводит агентство сообщение Роскосмоса.

19 октября в Европейском космическом агентстве (ЕКА) сообщили, что до момента посадки модуля «Скиапарелли» на Марс сигнал с него оборвался. В ЕКА отметили, что делать выводы о случившемся пока рано, потому что специалисты агентства должны тщательно проанализировать имеющиеся у них данные и восстановить картину происходившего во время спуска модуля.

Результаты анализа предположительно будут обнародованы в четверг, 20 октября.