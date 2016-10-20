Гуманитарные коридоры в Алеппо обстреляли снайперы террористов

Об интенсивном снайперском огне в районе выделенных гуманитарных коридоров у рынка Сук-эль-Хейр и кольцевой развязки Дуввар-Джандуль, сообщает ТАСС со ссылкой на пан-арабское телевидение.

По данным агентства, огонь по мирным жителям ведут боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» и группировки «Ахрар аш-Шам».

Ранее со ссылкой на жителей пограничного с боевиками квартала об угрозах террористов начать расстрел гуманитарных коридоров сообщало РИА Новости.

«Мы живем, прям, рядом с ними. Террористы из "Нусры" угрожают расстрелять всех, кто пойдет по гуманитарному коридору», — рассказали они агентству.

Сотрудники служб безопасности и полицейские пока не прокомментировали эту информацию.

Напомним, 20 октября с 8:00 до 16:00 объявлена гуманитарная пауза. Для выхода боевиков было открыто два коридора, для мирных жителей – шесть.

Из города Муадамия в юго-восточном пригороде Дамаска в Идлиб выведены 1710 человек. В их числе 800 боевиков, 395 женщин и 515 детей.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии организовал онлайн-трансляцию выхода из Алеппо боевиков по гуманитарным коридорам. Она ведется с 4 камер видеонаблюдения, установленных в районе западного участка дороги Кастелло и пункта пропуска Машарка, а также с камер БЛА вдоль маршрутов коридоров выхода. Трансляция ведется на официальном сайте Минобороны России.