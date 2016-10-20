В Ирландском море найдена поврежденная 100 лет назад монстром немецкая подлодка

В Ирландском море в процессе прокладки нового электропровода на морском дне была обнаружены германская подлодка UB-85, сообщает Seeker. Криптозоологи предполагают, что это остов затонувшей в 1918 году 147-футовой субмарины.

История ее гибели стала легендой. Официально подлодка сдалась британскому шлюпу «Кореопсис» 30 апреля 1918 года у берегов Белфаста. Экипаж в составе 34 человек, к удивлению английских моряков, капитулировал без сопротивления.

Многие члены экипажа рассказывали, что лодка не смогла погрузиться в воду и уйти от британского судна из-за повреждений, полученных от «странной твари с большими глазами, маленькой рогатой головой и сверкающими зубами». Она якобы напала на субмарину ночью, когда та всплыла для подзарядки батарей.

Документальных свидетельств эта история не имеет.