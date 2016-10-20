В Венгрии задержан подозреваемый во взрыве в Будапеште

Сотрудники венгерского антитеррористического центра задержали гражданина Венгрии, подозреваемого в совершении взрыва в Будапеште в сентябре. Об этом сообщает Reutersсо ссылкой на местные СМИ.

Предполагаемый организатор взрыва, в результате которого пострадали двое полицейских, был арестован на юго-западе Венгрии.

Напомним, чрезвычайное происшествие произошло в ночь с 24 на 25 сентября в центре столицы страны. Взрывное устройство сработало на площади Октогон, ранения получили двое сотрудников правоохранительных органов. Предположительно, полицейские и были целью преступника.