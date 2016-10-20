20 октября 2016, 12:12
В Венгрии задержан подозреваемый во взрыве в Будапеште
Сотрудники венгерского антитеррористического центра задержали гражданина Венгрии, подозреваемого в совершении взрыва в Будапеште в сентябре. Об этом сообщает Reutersсо ссылкой на местные СМИ.
Предполагаемый организатор взрыва, в результате которого пострадали двое полицейских, был арестован на юго-западе Венгрии.
Напомним, чрезвычайное происшествие произошло в ночь с 24 на 25 сентября в центре столицы страны. Взрывное устройство сработало на площади Октогон, ранения получили двое сотрудников правоохранительных органов. Предположительно, полицейские и были целью преступника.
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