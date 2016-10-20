Сирийские боевики казнили 14 чиновников за призывы уйти из Алеппо

В Сирии группировка «Ахрар аш-Шам» устроила публичную казнь 14 сотрудников органов самоуправления восточного Алеппо, которые обращались к народу с призывами покинуть контролируемые террористами районы, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.

Напомним, российское оборонное ведомство ведет онлайн-трансляцию процесса эвакуации людей из Алеппо по специально открытым 20 октября в рамках гуманитарной паузы коридорам. Для этого на пункте пропуска «Машарка» и западном участке дороги Кастелло установлены четыре камеры видеонаблюдения. Кроме того, съемка ведется с видеокамер, закрепленных на беспилотных летательных аппаратах.

Ранее в Минобороны сообщили о том, что в восточном Алеппо были ранены три российских офицера, попавшие под снайперский обстрел террористов.