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20 октября 2016, 23:32
казнь Минобороны Сирия терроризм

Сирийские боевики казнили 14 чиновников за призывы уйти из Алеппо

Разрушения на улицах Алеппо
Разрушения на улицах Алеппо
twitter.com

В Сирии группировка «Ахрар аш-Шам» устроила публичную казнь 14 сотрудников органов самоуправления восточного Алеппо, которые обращались к народу с призывами покинуть контролируемые террористами районы, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.

Напомним, российское оборонное ведомство ведет онлайн-трансляцию процесса эвакуации людей из Алеппо по специально открытым 20 октября в рамках гуманитарной паузы коридорам. Для этого на пункте пропуска «Машарка» и западном участке дороги Кастелло установлены четыре камеры видеонаблюдения. Кроме того, съемка ведется с видеокамер, закрепленных на беспилотных летательных аппаратах.

Ранее в Минобороны сообщили о том, что в восточном Алеппо были ранены три российских офицера, попавшие под снайперский обстрел террористов.

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