Нормандская четверка закончила переговоры

В Берлине завершились переговоры канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президентов Франции Франсуа Олланда и Украины Петра Порошенко, а также российского лидера Владимира Путина, , передает ТАСС.

Встреча лидеров четырех стран, посвященная вопросам урегулирования ситуации на востоке Украины, продлилась почти пять часов.

Предполагается, что теперь Франсуа Олланд, Владимир Путин и Ангела Меркель приступят к обсуждению сирийского конфликта. Кроме того, ранее сообщалось о возможной двусторонней встрече президентов РФ и Франции по поводу ситуации в Сирии.

Также источники в Киеве и Кремле не исключали возможности переговоров между Путиным и Порошенко. По итогам всего переговорного процесса в целом запланированы пресс-конференция Меркель и Олланда, а также брифинг президента России.