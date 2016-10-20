Песков сообщил о начале обсуждения сирийского кризиса в Берлине

Российский лидер Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд начали переговоры по конфликту в Сирии, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.

Он пояснил, что в настоящее время «уже закончилась часть по Украине», после этого ее президент Петр Порошенко удалился, а Меркель с Олландом и Путиным приступили к следующей части переговоров — обсуждению ситуации в Сирии.

Напомним, переговоры в формате нормандской четверки по ситуации на востоке Украины продолжались пять часов и к настоящему времени уже завершились.

По итогам всего переговорного процесса запланирована пресс-конференция президента Франции и канцлера Германии, а также брифинг российского лидера.