ФАС предложила законопроект о принципах тарифного регулирования

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев рассказал о разработанном ведомством законопроекте о принципах тарифного регулирования в РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова руководителя службы, выступившего на семинаре-совещании по тарифному регулированию.

«В Российской Федерации так и не появился базовый закон об основах тарифного регулирования в России. Мы сейчас написали такой закон. Такой закон подготовлен. В ближайшее время в правительстве начнутся слушания этого закона. Собственно, мы закладываем базовые основы этого закона», — пояснил Артемьев.

Глава ведомства подчеркнул, что в настоящее время при расчете железнодорожного тарифа (для разных отраслей, по разным методикам) существует разница в показателях себестоимости.

«Тарифная политика сегодня носит дискриминирующий характер. Сегодня можно при одних и тех же условиях одному хозяйствующему субъекту определить тариф в разы больше, чем другому — вообще все, что угодно. Мы относимся к такому роду дискриминации как к очень печальному, тяжелому явлению, с которым нужно бороться в первую очередь. Должна быть полная прозрачность и открытость в этой системе, должна быть доступность для граждан любой информации системы. Все должны понимать, почему и как формируется этот тариф», — отметил руководитель ведомства.

Ожидается, что закон будет принят в 2017 году, а начнет действовать с 2018 года.