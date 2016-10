Маск анонсировал оснащение автомобилей Tesla автопилотом

Все автомобили американской компании Tesla Motors в будущем будут оснащены полностью автономной системой управления, сообщает Yahoo News со ссылкой на официальное заявление компании Илона Маска.

Как подчеркивается в заявлении Tesla Motors, новый автопилот обеспечит гораздо более высокий уровень безопасности автомобиля, чем при управлении его человеком. Разрабатываемая система автономного управления включает в себя, в частности, восемь камер, обеспечивающих 360-градусный угол обзора вокруг автомобиля на расстоянии до 250 метров, и 12 усовершенствованных ультразвуковых датчиков, различающих объекты на дистанции почти в два раза большей, чем раньше.

Помимо этого машины Tesla будут оснащены радаром с усовершенствованной функцией обработки данных.

В своем твиттере Илон Маск сообщил, что в ближайшее время будет опубликована видеозапись поездки автомобиля Tesla с автопилотом по городским дорогам.

Will post video of a Tesla navigating a complex urban environment shortly. That was what took the extra couple of days.