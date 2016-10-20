Охотнадзор поймал гулявшего по Владивостоку тигренка

Возле бухты Шамора во Владивостоке изловили тигренка, который прогуливался по городу, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя дальневосточного филиала центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева.

По его словам, операция по поимке обошлась без проблем, поскольку у специалистов приморского охотнадзора уже имеется соответствующий опыт. «К счастью, все закончилось хорошо, никто не пострадал, ущерба нет», — резюмировал Арамилев.

Возраст тигренка — год или полтора, внешние признаки повреждений на теле животного отсутствуют, поэтому у него есть все шансы без проблем вернуться в естественную среду обитания.

В настоящее время найденыш отправлен в приморский центр реабилитации и реинтродукции тигров, где проходит осмотр. По результатам этого осмотра, пояснил Сергей Армилев, специалисты решат судьбу животного.

В УМВД России по Владивостоку сообщали, что в среду ночью в дежурную часть поступило два сообщения от местных жителей, которые видели в городе тигра. По тревожному сигналу на место предполагаемого нахождения животного были высланы сотрудники охотнадзора и полиции, однако хищника не обнаружили.

Кроме того, в начале октября тигра видели на улицах города Артема — и тоже не поймали. Специалисты полагают, что это могло быть одно и то же животное.