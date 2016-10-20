Трамп объяснил неудачи США в международной политике

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время дебатов в Университете Невады в Лас-Вегасе завил, что его соперница Хиллари Клинтон проигрывает президенту РФ Владимиру Путину, сообщает Reuters.

«Она не любит Путина, потому что он обвел ее вокруг пальца во всем… Путин обвел вокруг пальца ее и Обаму на всех этапах. Будь то Сирия, ракеты, что угодно», — цитирует Трампа ТАСС.

Республиканский кандидат завил, что выгоду от подписанного двустороннего соглашения о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений тоже получила Россия.

«Они создают боеголовки, а мы не можем. Россияне не могут в это поверить», — указал Трамп. На что Клинтон парировала, что ему ядерное оружие нельзя доверять вообще.

Миллиардер подчеркнул, что США потратили на Ближнем Востоке 6 трлн долларов для того, чтобы Россия смогла взять его под свой контроль. По его мнению, Клинтон обыграли хуже, чем кого-либо в любом правительстве.

Кандидат от демократической партии в ответ заявила, что «Путин хотел бы видеть марионетку на посту президента». Трамп отверг это предположение, заявив, что именно Клинтон стала игрушкой в политической игре России.

«Я не знаю Путина, я никогда его не встречал. Он не является моим лучшим другом», — подчеркнул Трамп, добавив, что «если бы США поладили с Россией, было бы совсем не плохо».