Украина решила продолжить интенсивную закупку газа в Европе

Руководитель компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил о намерении до конца октября закупить 1,3–1,4 млрд кубометров газа в Европе, передает РИА Новости. Этого, по его словам, хватит для обеспечения потребителей в предстоящий отопительный сезон.

«Сейчас мы импортируем рекордно высокие уровни газа из Европы», — пояснил Коболев, добавив, что запасы «Нафтогаза Украины» достаточны для успешного прохождения зимы 2016-2017 годов.

Ранее, отметим, глава министерства энергетики Украины Игорь Насалик заявлял, что для безопасного прохождения зимы стране понадобится еще 2,5 млрд кубов голубого топлива. Схожую точку зрения высказал его российский коллега Александр Новак: по его словам, летом Украина закачала недостаточно газа в свои подземные хранилища.

Напомним, накануне Всемирный банк предоставил Киеву кредитные гарантии на 500 млн долларов для закупки газа компанией «Нафтогаз Украины».