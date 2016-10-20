СМИ узнали о запрете дипломатам из России наблюдать за выборами президента США

Выборы президента США 8 ноября пройдут без российских наблюдателей на избирательных участках. Госдепартамент предложил им присоединиться к международной миссии Бюро по демократическим институтам по правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Об этом РИА Новости сообщили в Центризбиркоме РФ.

Известно, что присутствие россиян на избирательных участках отклонили в трех штатах — Оклахоме, Луизиане и Техасе. Как сообщил агентству источник в дипломатических кругах, в Техасе даже пригрозили уголовной ответственностью российским наблюдателям, которые рискнут появиться на участках.

«Такой отрицательный, в духе холодной войны, подход связан с русофобскими трендами, которые диктует Госдеп США. Американцы препятствуют наблюдению России за их выборами, так как видят в этом угрозу. Отказ, который они дали российским дипломатам, планировавшим выполнять свои прямые обязанности, демонстрирует нарушение международно-правовых норм, закрепленных Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года», — заявил «Известиям» член ЦИК Василий Лихачев, курирующий международные вопросы в ведомстве.

Заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов предположил у американцев наличие мании преследования. Он подчеркнул, что для России запрет не станет катастрофой.

«Не хотим вас видеть и до свидания, говорят американцы, не стесняясь отказать. Для США международное право ничто по сравнению с их национальным правом», — отметил Андрей Климов.