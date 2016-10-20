Застрелившего сослуживца Росгвардии в Москве проверят на вменяемость

Бойца Росгвардии, который застрелил сослуживца во время сдачи смены в отделе вневедомственной охраны в Москве, проверят на вменяемость. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ближайшее время будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза», — рассказал собеседник агентства, при этом добавил, что стрелявшего проверят на употребление наркотических веществ и алкоголя.

Видеозапись с камеры наблюдения, на которой видно, как все произошло опубликовал телеканал «360». На ней четко видно, как сержант Сергей Ручкин подносит пистолет Макарова к голове Никиты Павлутина и стреляет. Во время выстрела в рядом находилось еще несколько сотрудников, они стояли спиной к Ручкину и Павлутину.

В информационном центре Росгвардии сообщили, что по результатам расследования руководители столичного подразделения будут также привлечены к ответственности.

«Руководители сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии, который накануне выстрелил в своего сослуживца, понесут ответственность. Строгость наказания будет зависеть от результатов работы комиссии, которая в настоящее время проверяет их компетенцию, профессионализм и наличие недостатков в данном подразделении».

Как сообщалось ранее, сотрудник Росгвардии смертельно ранил своего 27-летнего коллегу Павлутина при сдече смены: он не убедился, что в патроннике отсутствует патрон, нарушив тем самым порядок действий при сдаче оружия. Пуля отскочила от стены и попала Павлутину прямо в голову. Раненого госпитализировали и прооперировали, однако спасти его не удалось.

26-летний стрелявший задержан. Ведется следствие.