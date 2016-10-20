«ВКонтакте» до конца года запустит собственного оператора сотовой связи

Социальная сеть «ВКонтакте» планирует до конца года запустить собственного виртуального оператора сотовой связи, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к руководству компании.

Уточняется, что оператор будет работать под брендом VKmobile, а для сайта оператора зарегистрирован домен VKmobile.me. По информации источника, переговоры об аренде сетевой инфраструктуры уже проведены с «МегаФоном».

По замыслу руководства соцсети, за услуги связи VKmobile можно будет расплачиваться не только деньгами, но и определенными действиями. Например, пользователь должен будет отметить определенный рекламный пост, вступить в рекомендуемую ему группу, посмотреть какой-то ролик и так далее.

Как отмечают «Известия», представители «ВКонтакте» и «МегаФона» от комментариев по этому поводу воздержались.

Ранее, в сентябре, социальная сеть «ВКонтакте» запустила услугу денежных переводов через сообщения пользователей без банковских реквизитов.