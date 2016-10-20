Володин назвал условие возвращения делегации России в ПАСЕ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае, если ее права не будут нарушаться, передает РИА Новости.

«Делегация может вернуться, но только в том случае, если права не будут нарушаться и если будет иметь права наша российская делегация на позицию, на высказывание своей точки зрения и, конечно, голосование», — заявил Вячеслав Володин.

Лишение российской делегации в ПАСЕ права голоса спикер Госдумы назвал возмутительными не имеющим аналогов в мире. По его словам, парламент является местом для диалога. «И даже если бы российская делегация оказалась в меньшинстве — но слышать меньшинство важно», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Ранее несколько депутатов Госдумы заявили, что Россия может вернуться в ПАСЕ с января 2017 года при условии восстановления российской делегации во всех правах. Президент ПАСЕ Педро Аграмунт также заявлял, что Ассамблея должна вернуть в пленарный зал делегацию России. Между тем, Украина пообещала выйти из ПАСЕ в случае возврата России прав в этой организации.