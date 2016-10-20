Аппарат Госдумы возглавила Татьяна Воронова

Вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев сообщил о положительном решении Совета Думы об утверждении Татьяны Вороновой на должность руководителя аппарата нижней палаты парламента. Об этом пишет «Интерфакс».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подтвердил назначение Вороновой.

«Совет Думы рассмотрел представление комитета по регламенту по кандидатуре руководителя аппарата Государственной думы. Принято единогласное решение Совета о даче согласия на назначение кандидатуры Вороновой Татьяны Геннадьевны на должность руководителя аппарата», — цитирует Володина ТАСС.

Ранее появилась информация о том, что Воронова может занять этот пост, сменив Джахан Поллыеву. Кандидатура Вороновой была одобрена комитетом палаты по регламенту и организации работы Госдумы РФ. До этого она занимала в администрации президента России должность главы управления по внутренней политике.

Также СМИ сообщили, что, вероятнее всего, управление внутренней политики президента возглавит заместитель полпреда президента в Центральном федеральном округе Андрей Ярин.