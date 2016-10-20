«Яндекс.Новости» потребовали от СМИ предъявить свидетельства о регистрации

Администрация ресурса «Яндекс.Новости» предупредила своих партнеров — интернет-сайты, чьи публикации индексируются поисковиком как новостные сообщения, — о том, что с главной страницы сервиса исчезнут материалы ресурсов без регистрации Роскомнадзора, пишет «Медуза».

Кроме того, эти материалы не будут отображаться в новостных сюжетах, тематических рубриках и региональных подборках новостей, — только в результатах поиска.

Такие ограничения связаны с вступлением в силу с 2017 года закона о новостных агрегаторах. Всем сетевым изданиям, которые хотят, чтобы их публикации появлялись на страницах «Яндекс.Новостей», придется перезаключить соглашение о сотрудничестве с сервисом, предоставив копию свидетельства о регистрации СМИ.

Закон о новостных агрегаторах возлагает на их руководство определенную ответственность за содержание отображаемых сообщений — за исключением публикаций, размещаемых изданиями, которые зарегистрированы Роскомнадзором в качестве средств массовой информации (в этом случае действует закон о СМИ, обязывающий журналистов проверять достоверность сообщаемых им данных).