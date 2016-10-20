СМИ назвали имя нового главы управления внутренней политики

Три собеседника, близких к Кремлю, утверждают, что управление внутренней политики президента, скорее всего, возглавит заместитель полпреда президента в Центральном федеральном округе Андрей Ярин, передает РБК. Татьяна Воронова, которая на данный момент является руководителем этого управления, возглавит аппарат Государственной думы.

Один из источников назвал Ярина фигурой скорее технической, которая, по его мнению, будет четко исполнять требования политики нового куратора внутриполитического блока Кремля — Сергея Кириенко.

Другой источник отметил, что Ярин — фигура компромиссная, поскольку он не входит ни в команду Кириенко, ни в команду нынешнего спикера Госдумы и бывшего куратора внутренней политики Вячеслава Володина.

Еще один источник предположил, что назначение Ярина — это итог борьбы влиятельных политических игроков за то, чтобы на руководящие посты в управление приходили не только люди Кириенко.