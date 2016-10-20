В Госдуме предложили пригласить на совещание Александра Захарченко

Член комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев предложил провести закрытое совещание по ситуации в Донбассе с участием главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, передает «Интерфакс».

«Та ситуация, которая сейчас есть на Донбассе, устраивает только украинскую сторону, нас это устраивать не может. Может, пригласить парламентариев оттуда, может, Александра Захарченко и провести специальное совещание по этой теме, возможно, в закрытом режиме», — заявил Казбек Тайсаев в четверг на очередном заседании комитета. Как уточняет агентство, это предложение в комитете поддержали.

Тайсаев также заявил, что в Донбассе идет целенаправленное уничтожение командиров ополчения, и если положение не изменится в ближайшее время, жители региона потеряют надежду на улучшение ситуации. «На Донбассе только из командного состава погибли 10 человек за последнюю неделю, боевые столкновения происходят каждый день», — сказал Тайсаев, на днях вернувшийся из Донецка с похорон убитого командира батальона «Спарта» Арсена Павлова («Моторолы»).