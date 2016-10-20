Захарова обвинила США в глобальной охоте на россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что задержание гражданина РФ в Чехии по подозрению в причастности к хакерским атакам на американскую социальную сеть является частью «глобальной охоты», ведущейся США на россиян.

Захарова подтвердила, что в Праге задержан Евгений Никулин, российский гражданин и рассказала об активной работе с чешскими властями.

«МИД России и посольство в Праге активно работают с властями Чехии с тем, чтобы не допустить экстрадиции российского гражданина в США. Соответствующий демарш по дипломатическим каналам был предпринят», – цитирует Захарову «Интерфакс».

Напомним, что издание «Настоящее время» сообщило имя ранее задержанного россиянина. Его подозревают в причастности к хакерским атакам на социальную сеть LinkedIn в 2012 году. Американские власти объявляли его в розыск по каналам Интерпола.