20 октября 2016, 19:09
Захарова пообещала припомнить США отказ пригласить на выборы наблюдателей из РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва учтет отказ со стороны США допустить российских наблюдателей за выборами президента при оценке их прозрачности и демократичности. Об этом пишут РИА Новости.
«Мне кажется, что нужно, чтобы это комментировали не мы, а Госдеп, хороший будет вопрос, проще говоря. Просто будем учитывать эту позицию в оценке прозрачности и демократичности этих выборов», — заявила Захарова.
Как сообщалось ранее, выборы президента США пройдут без российских наблюдателей. Госдепартамент США предложил им присоединиться к международной миссии Бюро по демократическим институтам по правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.
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