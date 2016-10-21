В указе, подписанном украинским президентом Петром Порошенко, оговаривается, что расширенные антироссийские санкции вступят в силу с 31 октября, сообщается на сайте Верховной Рады.

Напомним, решение о продлении санкций в отношении России еще на один год (с сопутствующим расширением «черного списка» до 682 человек из РФ, Украины и других стран, а также более 270 юридических лиц) было принято Киевом 16 октября.

В новый вариант санкционного списка включены многие российские политики — например, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин, сенатор Елена Мизулина и глава Крыма Сергей Аксенов. В разделе, касающемся компаний, появились ОАК и российские платежные системы, Ростех, Рособоронэкспорт, «Башнефть», «Русал» и «ЮТэйр».

Комментируя продление санкций и расширение списка, член думского комитета по международным делам Сергей Железняк из «Единой России» отметил, что эти действия Киева, в первую очередь, загоняют в тупик саму украинскую экономику.

Первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашник заверил, что российский бизнес не испытает на себе значительного влияния введенного Киевом запрета на деятельность российских платежных систем на украинской территории.

Украина определила дату начала действия антироссийских санкций