21 октября 2016, 16:04
В Челябинской области военные священники провели воздушный крестный ход
Войсковые священники Центрального военного округа провели воздушный крестный ход над Челябинской областью, сообщает ТАСС.
На борт самолета Ту-134 УБЛ священнослужители взяли икону и мощи святого Георгия Победоносца. Во время полета 30 священников читали акафист святому великомученику.
«Мы осенили челябинскую землю небесным благословением, молитвой с воздуха», —сказал митрополит Челябинский и Златоустовский Никодим.
Крестный воздушный ход стал завершением сбора военного духовенства на базе Челябинского высшего военного авиационного командного училища штурманов, сообщает информационное агентство «Мега-Урал».
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