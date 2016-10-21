В Челябинской области военные священники провели воздушный крестный ход

Войсковые священники Центрального военного округа провели воздушный крестный ход над Челябинской областью, сообщает ТАСС.

На борт самолета Ту-134 УБЛ священнослужители взяли икону и мощи святого Георгия Победоносца. Во время полета 30 священников читали акафист святому великомученику.

«Мы осенили челябинскую землю небесным благословением, молитвой с воздуха», —сказал митрополит Челябинский и Златоустовский Никодим.

Крестный воздушный ход стал завершением сбора военного духовенства на базе Челябинского высшего военного авиационного командного училища штурманов, сообщает информационное агентство «Мега-Урал».

