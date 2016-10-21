Совет ООН по правам человека поддержал расследование бомбежек Алеппо

Совет ООН по правам человека одобрил британскую резолюцию по Сирии. В ней, в частности, говорится, что комиссия ООН по Сирии должна провести расследование сообщений об ударах по мирным жителям Алеппо и привлечь к ответственности виновных, сообщает РИА Новости.

Великобритания, США и ЕС обвиняют российские и сирийские правительственные войска в авиаударах по мирным жителям Алеппо. Москва обвинения отвергает.

За резолюцию по Сирии проголосовали 24 члена СПЧ, против высказались семеро, включая Россию, 16 членов воздержались.

Резолюция призывает к немедленному прекращению боевых действий в Алеппо, а также требует от всех участников конфликта в Сирии предоставить доступ в осажденный город гуманитарной помощи.

От Сирии и ее союзников — России и Ирана — СПЧ ООН требует немедленно прекратить военные полеты и бомбардировки города.