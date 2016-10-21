Минобороны РФ нашло у боевиков в Алеппо зенитные комплексы

Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской заявил, что у боевиков в Алеппо появились переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК). Об этом сообщает «Интерфакс».

«Бандформирования, действующие в районе Алеппо, продолжают получать оружие и боеприпасы, в том числе им начали поступать переносные зенитные ракетные комплексы», — рассказал Рудской.

Он также добавил, что боевики готовятся к прорыву к восточным районам Алеппо. По его словам, численность боевиков превышает 1200 человек, включая 30 террористов-смертников. У них имеются «танки, бронемашины и более 20 пикапов с крупнокалиберными пулеметами».

«Террористы используют прекращение огня в своих интересах. Мы наблюдаем их концентрацию вокруг Алеппо и подготовку к очередному прорыву в восточные районы города. … В населенные пункты Мансура, Караси и квартал 1070 только за последние сутки прибыло более 200 боевиков», — подчеркнул генерал.

Напомним, что гуманитарная пауза в Алеппо продлена до 24 октября.