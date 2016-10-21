Госдума запретила депутатам голосовать за коллег

Госдума приняла поправки в регламент своей работы, согласно которым, депутаты могут голосовать исключительно лично. Это касается всех заседаний нижней палаты, а также голосования в думских комитетах и на совете Думы, сообщает «Интерфакс».

Поправки в регламент были внесены фракцией партии «Единая Россия», которая имеет в Думе 343 места или 76% голосов депутатов.

Поправки в регламент запрещают депутатам голосовать по доверенности. Также парламентарии могут отсутствовать во время пленарных заседаний лишь по нескольким уважительным причинам:

- в случае болезни,

- при нахождении в командировке по решению совета Госдумы или руководителя фракции (с обращением главы фракции на имя председателя Госдумы),

- если речь идет о членах совета Думы (председатель, вице-спикеры, руководители фракций) — при выполнении ими своей работы, например, если спикеру нужно присутствовать на Совбезе РФ.

Кроме того, поправки предусматривают, что депутат, который отсутствует на заседании по уважительной причине, может сообщить свою позицию по рассматриваемому вопросу в письме на имя председателя Думы, а в случае с заседаниями комитетов или совета Думы — на имя их руководителей.