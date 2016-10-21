К московской журналистке пришли из СК из-за «Правого сектора»

Следственный комитет проводит обыск дома у московской журналистки, пресс-секретаря фонда «Правовая инициатива» Ксении Бабич. Об этом пишет журналист Илья Шепелин в Facebook.

Он утверждает, что мероприятие связано с делом «Правого сектора» (движение запрещено в России), в котором фигурирует пресс-секретарь организации Артем Скоропадский. Он был однокурсником Бабич в МГУ.

У журналистки при обыске изъяли компьютер, телефон и другую технику.

Отметим, дело против руководителей «Правого сектора» было заведено в конце сентября. Их обвиняют в организации деятельности экстремистского сообщества. Следствие полагает, что активисты движения планируют преступления, направленные против РФ, ее граждан, дипломатических учреждений на территории Украины и русскоязычного мирного населения в стране.