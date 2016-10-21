Бельгия потребовала отказа России от обвинений в бомбардировке

Глава министерства обороны Бельгии Стивен Вандепут обвинил российских военных в фабрикации доказательств причастности бельгийских ВВС к авиаудару по селению Хассаджек в сирийской провинции Алеппо и потребовал официального отказа от РФ «безосновательных» обвинений, передает Reuters.

В заявлении Вандепута говорится, что «так называемые доказательства», переданные министерством обороны РФ военному атташе бельгийского посольства в Москве, «состоят из карты с маршрутом полета, который якобы выполняли бельгийские самолеты».

По словам министра обороны Бельгии, «из этой карты следует, что идентификационные номера "свой-чужой" не принадлежат бельгийским ВВС», а значит, «утверждения Минобороны России являются сфабрикованными».

Напомним, официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков утверждал, что бельгийские F-16, сбросившие бомбы на Хассаджек, поднялись в воздух с аэродрома в Иордании и дважды дозаправлялись прямо в небе от американского самолета, чему есть подтверждения, полученные с помощью «средств объективного контроля».

В Бельгии обвинения Минобороны РФ по поводу бомбардировки Хассаджека, жертвами которой стали шестеро мирных жителей, изначально назвали сфальсифицированными.