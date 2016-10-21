Бельгийского посла в Москве вызвали в МИД РФ

МИД РФ вызвал для беседы посла Бельгии в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в посольстве.

Собеседник агентства не сообщил, что именно с ним будут обсуждать.

Накануне Министерство обороны РФ вызвало атташе по обороне посольства Бельгии в Москве и передало доказательство того, что самолеты F-16 бельгийских ВВС ответственны за воздушную атаку в районе Алеппо 18 октября.

В свою очередь, минобороны Бельгии заявило, что представленные номера не имеют отношения к номерам самолетов бельгийских ВВС, и отвергло обвинения.

21 октября глава министерства обороны Бельгии Стивен Вандепут обвинил российских военных в фабрикации доказательств причастности бельгийских ВВС к авиаудару по селению Хассаджек в сирийской провинции Алеппо и потребовал официального отказа от РФ «безосновательных» обвинений.