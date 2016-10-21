21 октября 2016, 09:32
ЦБ отозвал лицензии у трех страховщиков
Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление страхования у компании «Инвестиции и финансы», а также аннулировал лицензии на осуществление посреднической деятельности у двух страховых брокеров — ООО «Русброкерконсалт» и ООО «Карго Брокер», сообщает пресс-служба ЦБ.
Компания «Инвестиции и финансы» лишилась лицензии из-за того, что не исполнила предписания Банка России в установленный срок. На то, чтобы предупредить клиентов и передать их другому страховщику, у компании есть месяц.
Страховые брокеры «Русброкерконсалт» и «Карго Брокер» лишились лицензий «в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства».
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