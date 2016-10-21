ЦБ отозвал лицензии у трех страховщиков

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление страхования у компании «Инвестиции и финансы», а также аннулировал лицензии на осуществление посреднической деятельности у двух страховых брокеров — ООО «Русброкерконсалт» и ООО «Карго Брокер», сообщает пресс-служба ЦБ.

Компания «Инвестиции и финансы» лишилась лицензии из-за того, что не исполнила предписания Банка России в установленный срок. На то, чтобы предупредить клиентов и передать их другому страховщику, у компании есть месяц.

Страховые брокеры «Русброкерконсалт» и «Карго Брокер» лишились лицензий «в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства».