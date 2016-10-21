Госдума одобрила поправки в бюджет текущего года

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в федеральный бюджет 2016 года, сообщает «Интерфакс».

Документ увеличивает дефицит бюджета с 3% до 3,66% ВВП — до 3,034 трлн рублей. Кроме этого повышена оценка годового ВВП — с 78,673 до 82,815 трлн рублей. Инфляция снижена с 6,4% до 5,8%.

Цена барреля российской нефти снижена с 50 до 41 доллара.

На обсуждении параметров бюджета присутствовал министр финансов РФ Антон Силуанов.