21 октября 2016, 16:12
Госдума одобрила поправки в бюджет текущего года
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в федеральный бюджет 2016 года, сообщает «Интерфакс».
Документ увеличивает дефицит бюджета с 3% до 3,66% ВВП — до 3,034 трлн рублей. Кроме этого повышена оценка годового ВВП — с 78,673 до 82,815 трлн рублей. Инфляция снижена с 6,4% до 5,8%.
Цена барреля российской нефти снижена с 50 до 41 доллара.
На обсуждении параметров бюджета присутствовал министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое