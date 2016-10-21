Минюст признал иностранным агентом Ассоциацию медработников Чапаевска

Министерство юстиции России внесло Ассоциацию медицинских работников Чапаевска (находится в Самарской области) в список некоммерческих организаций — иноагентов. Об этом говорится на сайте ведомства.

На странице ассоциации в сети сказано, что она была основана в 1999 году. Задачи организации:

- информирование медработников и населения,

- повышение квалификации персонала,

- формирование здорового образа жизни и

- привлечение новых технологий.

Организация была включена в реестр иноагентов после внеплановой выездной проверки, которую провело управление Минюста по Самарской области.