21 октября 2016, 20:16
Минюст признал иностранным агентом Ассоциацию медработников Чапаевска
Министерство юстиции России внесло Ассоциацию медицинских работников Чапаевска (находится в Самарской области) в список некоммерческих организаций — иноагентов. Об этом говорится на сайте ведомства.
На странице ассоциации в сети сказано, что она была основана в 1999 году. Задачи организации:
- информирование медработников и населения,
- повышение квалификации персонала,
- формирование здорового образа жизни и
- привлечение новых технологий.
Организация была включена в реестр иноагентов после внеплановой выездной проверки, которую провело управление Минюста по Самарской области.
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