Соратники Клинтон обидели Венесуэлу сравнением Трампа с Чавесом

Руководство Венесуэлы обрушилось с критикой на Демократическую партию США, которая в агитационных материалах в пользу своего кандидата в президенты Хиллари Клинтон сравнила ее соперника — республиканца Дональда Трампа — с покойным венесуэльским лидером Уго Чавесом, передает Reuters.

Предметом критики стал рекламный ролик для испаноязычных американских избирателей, создание которого оплатил национальный комитет Демократической партии США.

В видео сначала цитируется угроза Трампа засудить СМИ за ложную информацию, а потом — приказ Уго Чавес закрыть телеканалы и радиостанции. «Никого не напоминает?» — спрашивает диктор между этими кадрами.

По словам главы МИД Венесуэлы Делси Родригес, этот ролик выражает «расовое высокомерие и иррациональность партии, которая не работает на своих избирателей». Она назвала Чавеса «демократом по натуре», борцом с бедностью и человечным лидером.

В том же видео демократы сравнивают Трампа с Бенито Муссолини и Адольфом Гитлером, после чего призывают избирателей отдать свои голоса за «защиту» американской демократии.