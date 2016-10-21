СМИ узнали о лежавшей в «Пересвете» доле средств РПЦ

Около трети средств администрации Русской православной церкви (РПЦ) хранилось на счетах банка «Пересвет», основным акционером которого она является, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник из числа других акционеров кредитной организации.

По его словам, в «Пересвете» был открыт основной счет Московской патриархии. О том, что произошло со средствами РПЦ после того, как ЦБ РФ с 21 октября ввел в банке временную администрацию, источнику ничего неизвестно.

Он отметил, что главная проблема «Пересвета» заключалась в его «закрытости», неспособности руководства «представить открытую позитивную информацию» и «внятно объяснить, что, как и зачем оно делает», а также «беззащитность перед негативной пиар-кампанией».

Напомним, более 49% «Пересвета» владеет РПЦ, 24% — Торгово-промышленная палата (ТПП).

Причиной введения в банке временной администрации стало, по сообщению Центробанка РФ, неудовлетворение требований кредиторов в положенные сроки. За несколько дней до этого «Пересвет» ограничил выдачу наличных, хотя пресс-служба банка параллельно заверяла в отсутствии проблем с ликвидностью.