СМИ узнали о задержании руководства «Корпорации Развития»

Информированный источник сообщил РИА Новости о задержании руководителей ОАО «Корпорация Развития» — генерального директора Сергея Маслова и его заместителя Владимира Караманова — по подозрению в хищении миллиарда рублей.

По словам источника, в августе 2013 года «Корпорация Развития» положила на счет в банке «Народный кредит» 1 млрд рублей. В ноябре 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию у этого банка.

Источник утверждает, что Маслов и Караманов помещены под стражу до 20 ноября, однако официального подтверждения его слов пока не поступало.

Он также рассказал, что в московской квартире гендиректора «Корпорации Развития» был проведен обыск, в ходе которого сотрудники правоохранительных органов обнаружили «ценную скульптуру предположительно работы Сальвадора Дали».