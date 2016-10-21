21 октября 2016, 11:36
СМИ сообщили о скором отцовстве Бенедикта Камбербэтча
Известный британский актер Бенедикт Камбербэтч и его супруга Софи Хантер ожидают появления на свет второго ребенка. О беременности Хантер сообщает Just Jared.
Совсем недавно, в 2015 году, у пары родился сын Кристофер Карлтон Камбербэтч.
Актер и его жена-режиссер поженились 14 февраля 2015 года на День Святого Валентина. Свадебная церемония прошла на острове Райт в Англии.
О том, что в семье ожидается пополнение, актер рассказал сам на премьере фильма «Доктор Стрэндж» в Лос-Анджелесе, в котором он сыграл главную роль. Однако официального подтверждения тому пока не было.
Напомним, Бенедикт Камбербэтч прославился в роли сыщика Шерлока Холмса.
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