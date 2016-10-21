СМИ сообщили о скором отцовстве Бенедикта Камбербэтча

Известный британский актер Бенедикт Камбербэтч и его супруга Софи Хантер ожидают появления на свет второго ребенка. О беременности Хантер сообщает Just Jared.

Совсем недавно, в 2015 году, у пары родился сын Кристофер Карлтон Камбербэтч.

Актер и его жена-режиссер поженились 14 февраля 2015 года на День Святого Валентина. Свадебная церемония прошла на острове Райт в Англии.

О том, что в семье ожидается пополнение, актер рассказал сам на премьере фильма «Доктор Стрэндж» в Лос-Анджелесе, в котором он сыграл главную роль. Однако официального подтверждения тому пока не было.

Напомним, Бенедикт Камбербэтч прославился в роли сыщика Шерлока Холмса.