Чехия решила серьезно бороться с «российской пропагандой»

Министерство внутренних дел Чехии создало подразделение, которое займется борьбой с российской пропагандой и других стран, которая влияет на общественное мнение в странах Европейского Союза и НАТО. Об этом заявил глава чешского ведомства Милан Хованец на конференции, посвященной стратегическим коммуникациям, передает Reuters.

Подразделение будет «рассеивать дезинформацию в публичном пространстве», а также обучать должностных лиц реагировать на ложные сведения. По словам министра, в команду войдут 20 сотрудников.

«Мы хотим попасть в каждый смартфон», — подчеркнул Хованец и добавил, что работа будет вестись практически онлайн, с использованием Facebook, Twitter и других способов коммуникации.

Напомним, что в сентябре 2016 года контрразведка страны заявила, что Россия проводит информационную войну в Чешской республике, создавая сети марионеточных групп и пропагандистских агентов с целью дестабилизации ситуации в стране.

По данным переписи населения 2011 года, в Чехии проживали около 30 тысяч россиян, многие из которых продвигали в сети «московскую позицию в отношении Запада», отмечает агентство. Опрос общественного мнения показал, что примерно четверть жителей страны верят в то, что они читают на «альтернативных» сайтах.