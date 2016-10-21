Дмитрий Демушкин задержан Следственным комитетом РФ

Лидер распущенного движения «Русские» и один из организаторов «Русского марша» Дмитрий Демушкин был задержан после того, как подал заявку на его проведение 4 ноября. Об этом он сам рассказал «Газете.Ru».

«Меня задержали и отвезли в СК Москвы. Пока ничего не предъявляют», — сказал он.

В начале декабря 2015 года в отношении Дмитрия Демушкина было возбуждено уголовное дело из-за размещения на его странице в соцсети «ВКонтакте» фото баннера с «Русского марша» 2014 года.

3 марта 2016 года Демушкину были предъявлены обвинения в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.

По его словам, обвинения связаны с размещенными на его странице в соцсети картинками и фотографиями баннеров, признанными следствием экстремистскими.