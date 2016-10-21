Суд арестовал националиста Демушкин до конца декабря

Экс-лидера запрещенного движения «Русские» Дмитрия Демушкина Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест до конца декабря, сообщает «Интерфакс».

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Демушкина меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, то есть до 21 декабря», — огласил свое решение судья Евгений Найденов.

Суд рассмотрел представленные следствием доказательства систематического нарушения подсудимым подписки о невыезде из Москвы и согласился с позицией сотрудников правоохранительных органов.

Ранее 21 октября стало известно, что после подачи заявления на проведение «Русского марша» Дмитрий Демушкин был задержан СК Москвы.

В 2015 году в отношении него было возбуждено уголовное дело по обвинению в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.

Позже стало известно, что Демушкин был задержан из-за нарушения подписки о невыезде. Следствие потребовало отправить лидера российских националистов под домашний арест.