Суд арестовал националиста Демушкин до конца декабря
Экс-лидера запрещенного движения «Русские» Дмитрия Демушкина Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест до конца декабря, сообщает «Интерфакс».
«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Демушкина меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, то есть до 21 декабря», — огласил свое решение судья Евгений Найденов.
Суд рассмотрел представленные следствием доказательства систематического нарушения подсудимым подписки о невыезде из Москвы и согласился с позицией сотрудников правоохранительных органов.
Ранее 21 октября стало известно, что после подачи заявления на проведение «Русского марша» Дмитрий Демушкин был задержан СК Москвы.
В 2015 году в отношении него было возбуждено уголовное дело по обвинению в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.
Позже стало известно, что Демушкин был задержан из-за нарушения подписки о невыезде. Следствие потребовало отправить лидера российских националистов под домашний арест.