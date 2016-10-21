Шойгу сообщил о выявленных в Сирии недостатках военной техники РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на едином дне приемки продукции заявил, что операция в Сирии выявила ряд конструктивных и производственных недостатков российской военной техники. Об этом сообщает ТАСС.

«В ходе применения военной техники в Сирийской Арабской Республике был выявлен ряд конструктивных и производственных недостатков», — сказал министр.

Он подчеркнул, что на дне приемки будет рассмотрено, «какие меры принимаются и уже приняты по повышению надежности военной техники».

10 мая 2016 года президент РФ Владимир Путин отметил, что в Сирии были продемонстрированы эффективность и высокое качество российского оружия. Однако также сообщил, что операция в Сирии выявила ряд проблем.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков позже уточнил, что речь шла, в первую очередь, о функционировании техники, работы тех или иных технических средств.