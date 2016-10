Единственное упоминание Нобелевской премии исчезло с сайта Боба Дилана

Единственное упоминание о присужденной Бобу Дилану Нобелевской премии по литературе исчезло с его сайта, заметило издание The Guardian.

17 октября оно появилось на странице, где упоминается его новая книга с текстами песен, но уже 21 октября было удалено.

14 октября СМИ сообщили, что Боб Дилан на концерте в Лас-Вегасе не упомянул присуждение ему Нобелевской премии «за создание нового поэтического языка в великой американской песенной традиции».

Накануне Нобелевский комитет не смог связаться с музыкантом.

«Мы связались с его агентом. Но Боб Дилан спал перед концертом, поэтому лично с ним мы поговорить не смогли», — сообщили в Шведской академии, которая вручает Нобелевские премии.

Музыкант пока не удосужился прокомментировать присуждение ему премии. Дилан также ничего не сообщал о том, приедет ли он ее получать 10 ноября.

Постоянный секретарь Шведской академии Сара Даниус заявила, что «праздник состоится в любом случае».

