В «ЕР» опровергли сбор Никитой Белых денег на выборы

В руководстве партии «Единая Россия» опровергли информацию о том, что пакет с деньгами, переданный в июне губернатору Кировской области Никите Белых, предназначался на городские проекты, чтобы тем самым поднять рейтинг партии перед выборами.

«Просто бред. Когда деньги заводят на городские проекты, это делается не так», — цитирует «Интерфакс» неизвестного представителя руководства партии.

Накануне агентство Reuters опубликовало интервью владельца Нововятского лыжного комбината Юрия Зюдхаймера, который утверждал, что Белых несколько раз вымогал у него деньги на инфраструктурные проекты и поддержку «Единой России».

При передаче денег в июне 2016 года Белых был задержан.