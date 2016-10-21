Из Латвии вышлют продюсера «Россия сегодня»

Сотрудники латвийской пограничной службы задержали шеф-продюсера МИА «Россия сегодня» Эллу Таранову и собираются выслать ее из страны. Она приехала в Ригу для участия в «Балтийском форуме», пишет РИА Новости со ссылкой на организатора встречи Александра Васильева.

Таранову задержал на презентации книги «Черновики будущего» Яниса Урбановича, которая предваряет открытие форума. Накануне она беспрепятственно пересекла границу Латвии.

Выяснилось, что Таранова входит в «черный список» латвийского МИДа.

«Она въехала в Латвию по шенгенской визе, но потом, когда они уточнили, два работника пограничной службы приехали и ее забрали в Юрмальское отделение», — рассказал Васильев.

По имеющимся данным, Таранова пробудет в отделении до 19:00, а в 21:00 ее посадят в самолет до Москвы. Васильев сообщил, что уже предупредил посольство РФ в Латвии и консульский работник выехал в отделение погранслужбы, в котором содержится Таранова.