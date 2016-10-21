ЕС не договорился о свободной торговле с Канадой

Глава Евросовета Дональд Туск выразил обеспокоенность в связи с тем, что саммиту ЕС не удалось достигнуть договоренности по соглашению о зоне свободной торговле с Канадой. Об этом Туск рассказал на на пресс-конференции по итогам саммита в Брюсселе, передает ТАСС.

«Я очень обеспокоен за наших канадских партнеров и за репутацию Евросоюза», — сказал глава Евросовета.

Туск пояснил, что «все страны ЕС, кроме Бельгии, готовы подписать соглашение». Однако, министр по вопросам внешней торговли Канады не смогла убедить главу правительства бельгийской Валлонии Поля Маньета одобрить подписание соглашения между Евросоюзом и Канадой, отмечает РИА Новости.

Напомним, что брюссельский саммит ЕС прошел 20-21 октября 2016 года.