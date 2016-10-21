Курс евро опустился ниже 68 рублей впервые с августа 2015 года

Впервые с 5 августа 2015 года курс единой европейской валюты упал до 67,98 рублей. Такие данные зафиксированы на торгах Московской фондовой биржи 20 октября.

По состоянию на 21 октября 10:55 московского времени курс доллара к рублю практически не изменился по отношению к закрытию предыдущих торгов, опустившись на 4 копейки, и составил 62,44 рубля.

В октябре уже было зафиксировано падение кура евро к годовому минимуму.