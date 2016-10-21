Ростуризм не поддержал налог на выезд за рубеж
Глава Ростуризма Олег Сафонов выступил категорически против введения налога для россиян, выезжающих за границу, пишет РИА Новости.
«Есть крымская инициатива... Они предлагают ввести налог на выезд российских граждан за рубеж. Я считаю своим долгом заявить, что Ростуризм не поддерживает это предложение, так как мы считаем, что это приведет к ограничению прав наших граждан на свободу передвижения», — пояснил Сафонов.
По его мнению, в случае одобрения инициативы отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе государство ущемит права не только туристов.
«Подобный налог... станет прежде всего ущемлять права тех людей, которые выезжают за пределы страны в гости к родственникам, в командировки, на лечение, обучение и тому подобное», — отметил глава Ростуризма.
Он отметил, что введение подобного налога может существенно ограничить конкуренцию туризма России.