ФАС начала проверку поставок иностранной продукции под видом российской

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку поставок оборудования для нужд обороны и безопасности страны импортного оборудования под видом российского. Об этом сказано а письме заместителя главы службы Максима Овчинникова в Минпромторг, пишет «Коммерсантъ».

ФАС выявила случаи переклейки лейблов иностранного радиоэлектронного оборудования и его продажи как отечественного. Генпрокуратура также начала проверку по этим фактам.

В письме Овчинников указывает на случаи, «когда зарегистрированные на территории РФ хозяйствующие субъекты приобретают товары импортного производства и, не производя с ними каких-либо значимых технологических операций, фактически ограничиваясь разборкой-сборкой, заменой этикетов или русификацией, реализуют их в рамках государственного оборонного заказа под видом товаров, произведенных в РФ».

Проведение проверки подтвердила представитель ФАС Дарья Силкова. В Минпромторге на запрос издания не ответили.