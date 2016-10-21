Следователи назвали Шакро Молодого ответственным за финансы всех банд РФ

Арестованный по делу о вымогательстве у владелицы московского ресторана Elements Захарий Калашов по прозвищу Шакро Молодой распределял криминальные деньги между участниками всего преступного сообщества России, говорится в материалах уголовного дела, которое ведут следователи ФСБ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Калашов, как руководитель преступного сообщества России, назначал и контролировал руководителей нижестоящих структурных подразделений… Он распределял между ними и другими участниками сообщества незаконно полученные денежные средства и иное имущество», — цитирует агентство материалы дела.

По данным следователей, руководителей одного из «подразделений» преступной группировки Шакро был Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец, также арестованный по делу о вымогательстве с ресторана.

С бандитами, по версии ФСБ, были связаны несколько высокопоставленных сотрудников Следственного комитета. В ФСБ считают, что они получили взятку от Шакро Молодого за смягчение обвинения бандитам.