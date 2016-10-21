Сотрудник ФСБ заподозрен в убийстве жены и 4-месячного ребенка

Сегодня утром на улице Токарей в Екатеринбурге сотрудник ФСБ зарезал супругу и 4-месячного ребенка. После это 36-летний мужчина пытался покончить с собой. Семилетняя девочка (предположительно, его дочь) побежала на помощь к консьержке дома и попросила вызвать полицию. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на источник, близкий к следствию.

«Мужчина сегодня около 10 утра был доставлен в реанимацию 23-й больницы с конвоем полиции. Он порезал себя по горлу и воткнул нож в челюсть. Он в сознании, запаха алкоголя от него нет. Но зрачки расширены. Следователи подозревают, что он был под действием наркотиков», — сообщил собеседник E1.RU.

Предполагаемого виновника чрезвычайного происшествия зовут Александр. Еще один источник сообщает, что у него «сквозное ранение полости рта со стороны шеи». По информации СМИ, в настоящее время он находится в реанимации.

Официального подтверждения информации на данный момент не поступило.